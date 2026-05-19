Вембаньяма отреагировал на признание Гилджес-Александера MVP сезона в НБА

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал присвоение награды MVP разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» канадцу Шею Гилджес-Александеру.
«Мне ещё многому предстоит научиться, и я хочу заполучить этот трофей много раз за свою карьеру», — сказал Вембаньяма на пресс-конференции.
Напомним, второй матч полуфинальной серии плей-офф между «Сан-Антонио» и «Оклахомой» состоится 21 мая, начало – в 3:30 мск. Счёт в серии – 1:0 в пользу «Спёрс».
Ранее Вембаньяма ответил, считает ли он себя лучшим баскетболистом в мире.
