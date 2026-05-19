Джинобили — о Вембаньяме: этот парень просто не от мира сего

Член Зала славы баскетбола, знаменитый игрок «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Аргентины Ману Джинобили отреагировал на первый матч финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ).

«Какая игра! Эти две команды просто потрясающие. Смотреть на них — одно удовольствие, но и очень утомительно! 1:0 в пользу «Тоттенхэма»! Этот парень просто не от мира сего!» — написал Джинобили в своём аккаунте в социальной сети Х.

Виктор Вембаньяма набрал 41 очко и 24 подбора, став самым молодым игроком в истории НБА с 40+20 в плей-офф и превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара 55-летней давности.