Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Джинобили — о Вембаньяме: этот парень просто не от мира сего

Комментарии

Член Зала славы баскетбола, знаменитый игрок «Сан-Антонио Спёрс» и сборной Аргентины Ману Джинобили отреагировал на первый матч финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

«Какая игра! Эти две команды просто потрясающие. Смотреть на них — одно удовольствие, но и очень утомительно! 1:0 в пользу «Тоттенхэма»! Этот парень просто не от мира сего!» — написал Джинобили в своём аккаунте в социальной сети Х.

Виктор Вембаньяма набрал 41 очко и 24 подбора, став самым молодым игроком в истории НБА с 40+20 в плей-офф и превзойдя рекорд Карима Абдул-Джаббара 55-летней давности.

