Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Роберсон — о четвёртом матче серии с УНИКСом: будет игра «сделай или умри»

Форвард «Зенита» американец Андре Роберсон высказался о предстоящем четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги с УНИКСом, который состоится сегодня, 19 мая, в Санкт-Петербурге.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если серьёзно, всё ещё далеко не закончено. Счёт 2-1. Как я уже говорил, это серия не до двух побед, мы боремся до четырёх. Нам нужно оставить последнюю игру в прошлом, перезагрузиться и выйти на площадку готовыми сделать всё заново. Мы понимаем, какая перед нами стоит задача: выйти и выполнить план на следующую игру. И если мы это сделаем, то поставим себя в очень хорошее положение.

Но мы знаем, что соперник выйдет и будет биться изо всех сил. Особенно важно выдержать их первый натиск — их реакцию на то, как закончилась третья игра. Поэтому четвёртый матч будет для нас огромным испытанием, это будет игра «сделай или умри». Нам нужно быть готовыми к противостоянию, защитить домашнюю площадку и оправдать поддержку наших болельщиков, которые так сильно нас за нас болеют», — приводит слова Роберсона пресс-служба «Зенита».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
