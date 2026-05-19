Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Ведищев поздравил Ищенко с наградой лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев отреагировал на вручение индивидуальной награды Единой лиги ВТБ защитнику команды Всеволоду Ищенко.

«От всей души поздравляю Всеволода Ищенко с заслуженной индивидуальной наградой Единой лиги ВТБ – Лучший молодой игрок сезона-2025/26!

Очень рад за Севу! Он – талантливый спортсмен, но талант ничего не значит без трудолюбия и самоотдачи. Чтобы был результат необходим характер, ведь только с ним игрок может проявить себя на площадке в полной мере. У Севы есть все эти качества!

Особенно приятно, что игроки «Локо» уже пятый год подряд становятся лучшими в этой номинации. Это плоды совместной работы нашей клубной Академии и региональной СШОР по баскетболу.

Уверен, эта награда станет отличной мотивацией для Севы продолжать прогрессировать и доказывать, что он лучший молодой игрок сезона, а также поможет нам добиться поставленных задач в оставшихся матчах плей-офф», — написал Ведищев в своём Телеграм-канале.

«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
