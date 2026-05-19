Кущенко — о ходе полуфиналов: это тот баскетбол, который мы любим

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил ход полуфинальных серий плей-офф.

«Первый матч, который состоялся в Казани, задал отличный ритм полуфиналам. В обеих парах мы видим, что плей-офф — это совершенно другой баскетбол. Особенно в Москве, когда на старте серии «Локомотив» показал активную защиту, к которой ЦСКА был не готов. Очень много контакта, очень много умных решений. Это тот баскетбол, который мы любим.

И я думаю, что в обеих парах ещё многое не сказано. Все ещё успеют наиграться, изучат друг друга настолько, что очень многое будут решать запасные — кто лучше войдёт в игру с «банки», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».