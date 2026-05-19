«Все понимают цену». Форвард «Зенита» Узинский — о настрое на четвёртый матч с УНИКСом

32-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Узинский, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о настрое санкт-петербургского коллектива на четвёртый матч полуфинальной серии с УНИКСом, который состоится сегодня, 19 мая в 19:30 мск.

«Настрой на четвёртую игру рабочий. Тренерский штаб акцентирует внимание на том, что счёт в серии ничего не гарантирует, каждая следующая игра начинается с 0:0. После уверенной победы как раз важно сохранить холодную голову, не поддаться эмоциям и не расслабиться. Особых слов не нужно — все понимают цену следующего матча и уровень ответственности», — приводит слова Узинского «Советский спорт».

После трёх матчей серии счёт в пользу «Зенита» 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Санкт-Петербурге.