Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Все понимают цену». Форвард «Зенита» Узинский — о настрое на четвёртый матч с УНИКСом

«Все понимают цену». Форвард «Зенита» Узинский — о настрое на четвёртый матч с УНИКСом
Комментарии

32-летний российский профессиональный баскетболист Дмитрий Узинский, играющий на позиции лёгкого форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о настрое санкт-петербургского коллектива на четвёртый матч полуфинальной серии с УНИКСом, который состоится сегодня, 19 мая в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Настрой на четвёртую игру рабочий. Тренерский штаб акцентирует внимание на том, что счёт в серии ничего не гарантирует, каждая следующая игра начинается с 0:0. После уверенной победы как раз важно сохранить холодную голову, не поддаться эмоциям и не расслабиться. Особых слов не нужно — все понимают цену следующего матча и уровень ответственности», — приводит слова Узинского «Советский спорт».

После трёх матчей серии счёт в пользу «Зенита» 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Санкт-Петербурге.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Недовольство Перасовича и провал от Рейнольдса. «Зенит» дома сокрушил УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android