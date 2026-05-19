«Помойный клуб, судьи у них на зарплате». Баскетболист Харт — о последнем матче «Арсенала»

Игрок «Нью-Йорк Никс» Джош Харт эмоционально отреагировал на спорное судейское решение в матче английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Бёрнли» (1:0) в 37-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Этот помойный клуб выиграет лигу только потому, что судьи и VAR сидят у них на зарплате», — прокомментировал Харт на своей странице в социальной сети X.

Поводом для реакции Харта стал спорный момент, в котором полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц получил жёлтую карточку за грубый фол. Игрок жёстко пошёл в подкат против пролузащитника «Бернли» Лесли Угочукву. После просмотра эпизода VAR не стал рекомендовать главному арбитру изменить решение на удаление.

Как отмечает аккаунт The Touchline, на пост которого и ответил Харт, на официальном стоп-кадре эпизода видно, что шипы Хаверца находились выше голеностопа соперника, что потенциально могло трактоваться как нарушение на красную карточку по действующим правилам.