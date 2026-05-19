Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Помойный клуб, судьи у них на зарплате». Баскетболист Харт — о последнем матче «Арсенала»

«Помойный клуб, судьи у них на зарплате». Баскетболист Харт — о последнем матче «Арсенала»
Комментарии

Игрок «Нью-Йорк Никс» Джош Харт эмоционально отреагировал на спорное судейское решение в матче английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Бёрнли» (1:0) в 37-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
18 мая 2026, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Хаверц – 37'    

«Этот помойный клуб выиграет лигу только потому, что судьи и VAR сидят у них на зарплате», — прокомментировал Харт на своей странице в социальной сети X.

Поводом для реакции Харта стал спорный момент, в котором полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц получил жёлтую карточку за грубый фол. Игрок жёстко пошёл в подкат против пролузащитника «Бернли» Лесли Угочукву. После просмотра эпизода VAR не стал рекомендовать главному арбитру изменить решение на удаление.

Как отмечает аккаунт The Touchline, на пост которого и ответил Харт, на официальном стоп-кадре эпизода видно, что шипы Хаверца находились выше голеностопа соперника, что потенциально могло трактоваться как нарушение на красную карточку по действующим правилам.

Материалы по теме
Типичная победа «Арсенала», но как же простил судья. Чемпионство возможно уже сегодня!
Типичная победа «Арсенала», но как же простил судья. Чемпионство возможно уже сегодня!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android