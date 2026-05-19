Виктор Вембаньяма в первом матче финала Запада повторил достижение Уилта Чемберлена

22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио», в первом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ; счёт в серии 1-0) повторил достижение легендарного Уилта Чемберлена.

Виктор стал вторым баскетболистом после Уилта, который во время своего дебютного плей-офф НБА в карьере в финале конференции набрал 40+ очков, сделал 20+ подборов. В сегодняшней игре с «Оклахома-Сити» Вембаньяма набрал 41 очко и сделал 24 подбора, а Чемберлен в сезоне-1959/1960 в составе «Филадельфия Уорриорз» в серии с «Бостон Селтикс» в первом матче записал на свой счёт 42 очка и 29 подборов.