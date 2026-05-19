Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это просто позор». Грин раскритиковал Чаранию за утечку победителя MVP

«Это просто позор». Грин раскритиковал Чаранию за утечку победителя MVP
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин жёстко высказался о публикации инсайдера Шэмса Чарании, который до официального объявления раскрыл имя победителя голосования за самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА.

«Это просто позор. Из-за такого наша лига выглядит так, будто в ней вообще нет никакой организации. Всё это выглядит как какой-то детский сад.

Мы что, правда не можем сохранить в тайне имя победителя самой престижной индивидуальной награды в NBA до момента официального объявления? Это реально разочаровало.

Такого просто не должно происходить. Если объявление должно состояться на Amazon Prime, значит, оно и должно состояться на Amazon Prime. Это тот случай, где комиссионер Адам Сильвер должен что-то с этим сделать. Так не должно быть», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Ранее Чарания сообщил, что победителем голосования за MVP регулярного чемпионата НБА стал лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

Материалы по теме
Шей Гилджес-Александер во второй раз подряд стал MVP НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android