Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Фенербахче» продлил контракт с Евролигой и остаётся в турнире

«Фенербахче» продлил контракт с Евролигой и остаётся в турнире
Пресс-служба турецкой команды Евролиги «Фенербахче» объявила о продлении контракта с турниром, который истекал в конце сезона-2025/2026.

«Мы конструктивно оцениваем различные проекты и организационные инициативы, которые недавно появились в отношении будущего европейского баскетбола. Подход «Фенербахче» никогда не был разделяющим; напротив, он всегда был объединяющим, направленным на рост европейского баскетбола через коллективные усилия. На протяжении этого процесса мы сохраняли твёрдую веру в важность установления диалога со всеми заинтересованными сторонами ради будущего этого вида спорта и неуклонно придерживались этой позиции.

Мы также внимательно следим за видением НБА в Европе в отношении европейского баскетбола и её перспективой глобального развития игры. Считаем этот интерес наряду с другими инвестиционными инициативами очень ценными для будущего европейского баскетбола. «Фенербахче» твёрдо верит, что истинный потенциал европейского баскетбола будет достигнут только в том случае, если ограничить конкуренцию только площадкой, объединив при этом всех заинтересованных лиц за её пределами под общим видением. Поэтому мы уверены, что потенциальное будущее сотрудничество и возможности взаимного развития между Евролигой и НБА в Европе внесут значительный вклад в развитие спорта в Европе.

Так же, как и с первого дня, наш клуб будет продолжать поддерживать любой конструктивный диалог, направленный на рост, объединение и развитие европейского баскетбола. На данный момент «Фенербахче» принял решение возобновить лицензионное соглашение с Евролигой, которое должно было истечь в конце текущего сезона.

Наша цель выходит за рамки простого достижения спортивного успеха; мы стремимся внести вклад в устойчивый рост, экономическое укрепление и повышение глобального бренда европейского баскетбола. Как это делали до сих пор, продолжим брать на себя ответственность за развитие европейского баскетбола, сохранять конструктивную позицию и постоянно работать ради будущего игры», — говорится в заявлении клуба.

«Финал четырёх» Евролиги — 2026: всё, что нужно знать о главном турнире в Европе
