Зенит — УНИКС. Прямая трансляция
«Зенит» — УНИКС, результат матча 19 мая 2026, счет 85:86, 1/2 финала — Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» с разницей в четыре очка обыграл УНИКС и находится в шаге от выхода в финал ЕЛ
Во вторник, 19 мая, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге завершился четвёртый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором «Зенит» принимал УНИКС. Санкт-петербургские баскетболисты со счётом 81:77 (21:16; 28:18; 12:23; 20:20) обыграли гостей из Казани и повели в серии 3-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

Самым эффективным игроком матча в составе хозяев стал американский разыгрывающий Ксавьер Мун, записавший на свой счёт 15 очков, один подбор, четыре передачи, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+18». Больше всех очков у «Зенита» набрал американец Джонни Джузэнг — 20.

У УНИКСа отличился американский центровой Маркус Бингэм, в его активе 20 очков, пять подборов, один перехват и две потери.

