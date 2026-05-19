Единая лига: результаты матчей 1/2 финала на 19 мая

Во вторник, 19 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат на 19 мая:

«Зенит» — УНИКС — 81:77 (счёт серии 3-1).

Пятый матч противостояния состоится в пятницу, 22 мая, в Казани. В случае победы «Зенит» выйдет в финал, а УНИКС сразится за третье место.

В другой полуфинальной серии встречаются действующий чемпион турнира ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Московские баскетболисты ведут в серии с краснодарскими игроками со счётом 3-1.