Ли — о поражении от «Зенита»: если бы с самого начала так играли, результат был бы другим

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанская команда проиграла «Зениту» в третий раз и находится в шаге от вылета из-плей-офф.

«Мы уступили, но должны гордиться тем, как провели вторую половину. Если бы с самого начала играли с такой же энергией, как после большого перерыва, результат был бы другим. Вот всё, что сейчас могу сказать.

Во второй половине хотели показать, на что мы способны. Однако такой уровень энергии нужно поддерживать на протяжении всего матча».

Сказалась ли усталость в концовке? Действительно, потратили много сил. На мой взгляд, в определённый момент игра была в наших руках, могли завершить её в свою пользу. Но, к сожалению, сегодня не получилось», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.