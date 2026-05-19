Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ли — о поражении от «Зенита»: если бы с самого начала так играли, результат был бы другим

Ли — о поражении от «Зенита»: если бы с самого начала так играли, результат был бы другим
Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Пэрис Ли прокомментировал поражение команды в матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Казанская команда проиграла «Зениту» в третий раз и находится в шаге от вылета из-плей-офф.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Мы уступили, но должны гордиться тем, как провели вторую половину. Если бы с самого начала играли с такой же энергией, как после большого перерыва, результат был бы другим. Вот всё, что сейчас могу сказать.

Во второй половине хотели показать, на что мы способны. Однако такой уровень энергии нужно поддерживать на протяжении всего матча».

Сказалась ли усталость в концовке? Действительно, потратили много сил. На мой взгляд, в определённый момент игра была в наших руках, могли завершить её в свою пользу. Но, к сожалению, сегодня не получилось», — приводит слова Ли пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» с разницей в четыре очка обыграл УНИКС и находится в шаге от выхода в финал ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android