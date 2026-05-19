Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал сложную победу в 4-м матче 1/2 финала с УНИКСом

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал победу в четвёртом матче 1/2 финала с УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Могу сказать, что первая половина была довольно хорошей, но в третьей четверти случился десятиминутный отрезок с большим количеством ошибок. На обеих сторонах — и в защите, и в нападении — они играли очень хорошо. В итоге всё решилось в одной атаке. В последние минуты была хорошая концентрация, и сейчас нам нужно начинать думать о следующей игре. Это был очень тяжёлый матч, без сомнения, но это плей-офф. Серия сложная, соперник — очень хорошая команда, так что мы должны быть готовы к следующей игре», — сказал Радоньич на пресс-конференции.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
