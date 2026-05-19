Шаманич — о своей игре в победном матче с УНИКСом: похоже, сейчас это работает хорошо

Центровой «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал победу над УНИКСом (81:77) в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и оценил свою форму. Во время игры Шаманич реализовал шесть бросков из шести с игры.

«Вышел ли я сегодня на пик формы в плей-офф? Честно, просто играю и стараюсь помогать команде. Не знаю, можно ли говорить о каком-то пике формы. Просто пытаюсь делать всё возможное ради команды, похоже, сейчас это работает хорошо.

Мы действительно хорошо начали матч. Во второй половине УНИКС поменял защиту, против такой команды играть непросто. Не знаю, мы уже, наверное, раз 10 играли друг с другом, так что они постоянно стараются что-то менять, подстраиваться под нас и под то, что делаем мы.

Они проделали хорошую работу, но в итоге мы смогли победить, а это самое главное», — приводит слова Шаманича пресс-служба клуба.

Петербургский клуб находится в шаге от выхода в финал, ведя в серии со счётом 3-1.