Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о своей игре в победном матче с УНИКСом: похоже, сейчас это работает хорошо

Шаманич — о своей игре в победном матче с УНИКСом: похоже, сейчас это работает хорошо
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич прокомментировал победу над УНИКСом (81:77) в четвёртом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и оценил свою форму. Во время игры Шаманич реализовал шесть бросков из шести с игры.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Вышел ли я сегодня на пик формы в плей-офф? Честно, просто играю и стараюсь помогать команде. Не знаю, можно ли говорить о каком-то пике формы. Просто пытаюсь делать всё возможное ради команды, похоже, сейчас это работает хорошо.

Мы действительно хорошо начали матч. Во второй половине УНИКС поменял защиту, против такой команды играть непросто. Не знаю, мы уже, наверное, раз 10 играли друг с другом, так что они постоянно стараются что-то менять, подстраиваться под нас и под то, что делаем мы.

Они проделали хорошую работу, но в итоге мы смогли победить, а это самое главное», — приводит слова Шаманича пресс-служба клуба.

Петербургский клуб находится в шаге от выхода в финал, ведя в серии со счётом 3-1.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС
Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android