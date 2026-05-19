Тренер УНИКСа Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом» (77:81; счёт в серии 1-3).

«Сегодняшний матч получился совсем другим по сравнению с воскресной встречей. Мы плохо начали вторую четверть и позволили «Зениту» добиться преимущества в 17 очков. Но после большого перерыва гораздо лучше отнеслись к защите и вернулись в игру. К сожалению, не удалось завершить матч в свою пользу, хотя мы вели с преимуществом в два очка за две минуты до финальной сирены. Однако затем допустили ряд ошибок, чем воспользовался соперник и одержал победу.

Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь, которые стали определяющими и привели к лёгким очкам «Зенита» в быстрых прорывах. Хозяева очень хорошо чувствуют себя в переходах. У них в составе скоростные игроки, которые каждый раз наказывали нас за потери мяча», — сказал Перасович на пресс-конференции.