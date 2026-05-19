Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер УНИКСа Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом»

Тренер УНИКСа Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ УНИКС Велимир Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом» (77:81; счёт в серии 1-3).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Сегодняшний матч получился совсем другим по сравнению с воскресной встречей. Мы плохо начали вторую четверть и позволили «Зениту» добиться преимущества в 17 очков. Но после большого перерыва гораздо лучше отнеслись к защите и вернулись в игру. К сожалению, не удалось завершить матч в свою пользу, хотя мы вели с преимуществом в два очка за две минуты до финальной сирены. Однако затем допустили ряд ошибок, чем воспользовался соперник и одержал победу.

Сегодня мы гораздо лучше боролись за подборы, но совершили много потерь, которые стали определяющими и привели к лёгким очкам «Зенита» в быстрых прорывах. Хозяева очень хорошо чувствуют себя в переходах. У них в составе скоростные игроки, которые каждый раз наказывали нас за потери мяча», — сказал Перасович на пресс-конференции.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Радоньич прокомментировал сложную победу в 4-м матче 1/2 финала с УНИКСом
Материалы по теме
Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС
Борьба до конца и феноменальная игра лидеров. «Зенит» на зубах одолел УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android