Джоэл Эмбиид отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на досрочное чемпионство «Арсенала» в английской Премьер-лиге.

Лондонская команда обеспечила себе титул за тур до окончания сезона после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 37-го тура и лишился математических шансов догнать лидера.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Мы долго к этому шли… Горжусь тем, что являюсь болельщиком «Арсенала». #COYG», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети X.

За тур до конца сезона «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками идёт вторым и уже не может догнать команду Микеля Артеты. Для «Арсенала» это первое чемпионство Англии с сезона-2003/2004.

Три слова, которые сделали это чемпионство «Арсенала»
