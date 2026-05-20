Джоэл Эмбиид отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Центровой клуба «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид отреагировал на досрочное чемпионство «Арсенала» в английской Премьер-лиге.

Лондонская команда обеспечила себе титул за тур до окончания сезона после того, как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) в матче 37-го тура и лишился математических шансов догнать лидера.

«Мы долго к этому шли… Горжусь тем, что являюсь болельщиком «Арсенала». #COYG», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети X.

За тур до конца сезона «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ с 82 очками. «Манчестер Сити» с 78 очками идёт вторым и уже не может догнать команду Микеля Артеты. Для «Арсенала» это первое чемпионство Англии с сезона-2003/2004.