«Даллас» отправил в отставку Джейсона Кидда после провального сезона

Руководство «Даллас Маверикс» решилось на масштабные изменения после неудачного сезона в НБА. Главный тренер Джейсон Кидд покинул свой пост, который занимал с 2021 года. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Решение было принято новым президентом клуба Масаем Уджири, возглавившим организацию в мае после ухода Нико Харрисона. Перестройка в структуре «Маверикс» продолжается: ранее техасский клуб назначил Майка Шмитца на должность генерального менеджера.

Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.

