Нью-Йорк Никс — Кливленд Кавальерс, результат матча 20 мая 2026, счет 115:104, плей-офф НБА 2025-2026

«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА
Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 115:104 (ОТ). Счёт в серии 1-0 в пользу «Нью-Йорка».

Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков — 38. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков, 13 подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 29 очков. В активе бигмена Эвана Мобли также дабл-дабл: 15 очков, 14 подборов.

Следующий матч между командами состоится 22 мая на этой же арене.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Деньги, быт и токсичные трибуны: о чём говорят игроки НБА на условиях анонимности
