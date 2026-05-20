«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в овертайме в первом матче полуфинала плей-офф НБА

Завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 115:104 (ОТ). Счёт в серии 1-0 в пользу «Нью-Йорка».

В составе «Нью-Йорка» защитник команды Джейлен Брансон набрал наибольшее количество очков — 38. Центровой Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл: 13 очков, 13 подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал защитник Донован Митчелл — 29 очков. В активе бигмена Эвана Мобли также дабл-дабл: 15 очков, 14 подборов.

Следующий матч между командами состоится 22 мая на этой же арене.

Действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».