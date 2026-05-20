За последние сутки в плей-офф НБА случилось уникальное событие

Сегодня, 20 мая, прошёл первый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой «Нью-Йорка» в овертайме со счётом 115:104.

Примечательно, что днём ранее подобная ситуация произошла и в другой серии — между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». В том матче «Сан-Антонио» одержал победу над «Оклахомой» только во втором овертайме, итоговый счёт — 122:115.

Как сообщает пресс-служба НБА в социальной сети X, это первый случай в истории, когда стартовые встречи финалов Восточной и Западной конференций одновременно дошли до овертайма.