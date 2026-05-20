За последние сутки в плей-офф НБА случилось уникальное событие
Сегодня, 20 мая, прошёл первый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась победой «Нью-Йорка» в овертайме со счётом 115:104.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин
Примечательно, что днём ранее подобная ситуация произошла и в другой серии — между «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». В том матче «Сан-Антонио» одержал победу над «Оклахомой» только во втором овертайме, итоговый счёт — 122:115.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм
Как сообщает пресс-служба НБА в социальной сети X, это первый случай в истории, когда стартовые встречи финалов Восточной и Западной конференций одновременно дошли до овертайма.
