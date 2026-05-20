Единая лига: расписание матчей 1/2 финала на 20 мая

В среду, 20 мая, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день стадии 1/2 финала, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 20 мая:

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — ЦСКА (счёт в серии 1-2).

В 1/4 финала краснодарцы обыграли «Бетсити Парму» со счётом 3-0. Армейцы, в свою очередь, встречались с «Енисеем», который также уверенно прошли, нанеся поражение со счётом 3-0.

Во второй полуфинальной серии играют «Зенит» и УНИКС. Санкт-петербуржцы находятся в шаге от выхода в финал, ведя со счётом 3-1.