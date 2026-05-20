«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию 4-го матча 1/2 финала ЕЛ

В среду, 20 мая, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре в 20:00 мск состоится четвёртый матч серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА. После трёх игр противостояния краснодарцы уступают армейцам — 1-2.

Прямую трансляцию проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир матча будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте», а также на сервисе Okko.

В 1/4 финала краснодарцы обыграли «Бетсити Парму» со счётом 3-0. Армейцы, в свою очередь, встречались с «Енисеем», который также уверенно прошли, нанеся поражение со счётом 3-0.