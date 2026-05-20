Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Владимир Гомельский назвал ключевой фактор поражения УНИКСа в 4-м матче с «Зенитом»

Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал поражение УНИКСа в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c «Зенитом» (77:81; счёт в серии 1-3).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«Первая половина проходила с преимуществом хозяев. Разрыв в счёте увеличивался и моментом достиг 17 очков. Казалось, что всё ясно и «Зенит» повторит свой успех в третьем матче. Но с самого начала второй половины казанцы начали погоню. И эта погоня почти увенчалась успехом. Был даже момент, когда гости вышли вперёд на одно очко. Однако потери мяча игроками УНИКСа сыграли решающую роль. Особенно обидными мне показались потери Димы Кулагина. А в соревновании по реализации штрафных выиграли «зенитовцы». Серия возвращается в Казань. Но «Зениту» до финала осталась всего одна победа», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

