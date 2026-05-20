Легионер «Уралмаша» Даглас останется в команде ещё на один сезон — источник

33-летний американский профессиональный баскетболист Джавонте Даглас, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду Единой лиги ВТБ «Уралмаш», подпишет новый контракт с командой, о чём сообщил телеграм-канал «Перехват.

«Как стало известно, уральцы сохранят в своём составе американского форварда Джавонте Дагласа. Он подпишет с клубом новый однолетний контракт», — говорится в сообщении.

Джавонте с 2013 по 2017 год выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Даглас начал свою профессиональную карьеру в 2017 году, когда подписал контракт с парагвайским коллективом «Соль де Америка».

С 2020-го переехал в Россию, где подписал контракт с ярославским «Буревестником», но в том же году был взят в «Уралмаш».