Фанаты «Нью-Йорка» вновь подрались в плей-офф НБА. На этот раз с болельщиками «Кливленда»

После первого матча финала Восточной конференции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором команда «Нью-Йорк Никс» перевернула игру и победила «Кливленд Кавальерс» (115:104 ОТ; счёт в серии 1-0), между фанатами клубов произошла драка.

Во время финала Востока в прошлом сезоне, когда «Нью-Йорк» встречался с «Индианой Пэйсерс» и уступил 2-4, между поклонниками также неоднократно вспыхивали конфликты, которые приводили к массовым дракам за пределами арены.

За восемь минут до конца четвёртой четверти «Нью-Йорк» уступал «Кливленду» 22 очка и смог перевести игру в овертайм, где добыл победу.