Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Фанаты «Нью-Йорка» вновь подрались в плей-офф НБА. На этот раз с болельщиками «Кливленда»

После первого матча финала Восточной конференции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором команда «Нью-Йорк Никс» перевернула игру и победила «Кливленд Кавальерс» (115:104 ОТ; счёт в серии 1-0), между фанатами клубов произошла драка.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин

Во время финала Востока в прошлом сезоне, когда «Нью-Йорк» встречался с «Индианой Пэйсерс» и уступил 2-4, между поклонниками также неоднократно вспыхивали конфликты, которые приводили к массовым дракам за пределами арены.

За восемь минут до конца четвёртой четверти «Нью-Йорк» уступал «Кливленду» 22 очка и смог перевести игру в овертайм, где добыл победу.

Мало кто верил в такой камбэк. Но «Нью-Йорк» сделал невозможное!
