Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед провёл 300-й матч в Единой лиге

Алексей Швед провёл 300-й матч в Единой лиге
Комментарии

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду УНИКС, во вторник, 19 мая, провёл свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ.

Юбилейной для звезды российского баскетбола стала четвёртая игра полуфинального противостояния с «Зенитом», в которой казанский коллектив уступил со счётом 77:81 (счёт в серии 1-3).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

Алексей провёл на паркете в 300-м матче 16.12, записав за это время на свой счёт семь очков (1/1 со средней, 1/4 трёхочковых и 2/2 штрафных), пять передач, один блок-шот и три потери.

В Единой лиге Швед дебютировал в 2010-м в составе ЦСКА. После карьеры в НБА стал игроком «Химок», а затем вернулся к армейцам. Затем выступал в Китае, а потом вернулся в Россию, присоединившись к «Зениту», после чего оказался в УНИКСе.

Материалы по теме
Тренер УНИКСа Перасович отреагировал на третье подряд поражение в 1/2 финала с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android