Алексей Швед провёл 300-й матч в Единой лиге

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду УНИКС, во вторник, 19 мая, провёл свой 300-й матч в Единой лиге ВТБ.

Юбилейной для звезды российского баскетбола стала четвёртая игра полуфинального противостояния с «Зенитом», в которой казанский коллектив уступил со счётом 77:81 (счёт в серии 1-3).

Алексей провёл на паркете в 300-м матче 16.12, записав за это время на свой счёт семь очков (1/1 со средней, 1/4 трёхочковых и 2/2 штрафных), пять передач, один блок-шот и три потери.

В Единой лиге Швед дебютировал в 2010-м в составе ЦСКА. После карьеры в НБА стал игроком «Химок», а затем вернулся к армейцам. Затем выступал в Китае, а потом вернулся в Россию, присоединившись к «Зениту», после чего оказался в УНИКСе.