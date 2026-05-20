Главная Баскетбол Новости

Елевич объяснил, почему «Зенит» едва не упустил победу в четвёртом матче с УНИКСом

Елевич объяснил, почему «Зенит» едва не упустил победу в четвёртом матче с УНИКСом
Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал упущенное преимущество «Зенитом» в четвёртом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

«Матч мог бы завершиться в пользу казанцев. Проблема в том, что «Зенит» рано поверил в победу, ведя с преимуществом в 15 очков. Пропустить это всё быстро, конечно же, очень обидно. Где‑то немножко расслабились. Если бы петербуржцы лучше контролировали игру, то выиграли бы более уверенно. Потому что глубина состава у «Зенита» намного больше, он посильнее УНИКСа. Просто не уловили те моменты, которые нужно было поймать, чтобы хотя бы сдерживать эти 15 очков. Но всё немного не по плану пошло, и казанцы воспряли духом и стали жёстко играть в защите. В целом же две команды очень жёстко играли в защите», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

