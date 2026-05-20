Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» покинул генеральный менеджер команды

«Пари Нижний Новгород» покинул генеральный менеджер команды
Комментарии

Генеральный менеджер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Николай Галаев покинул коллектив, о чём сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

«Выражаем благодарность за профессионализм, самоотдачу и плодотворную работу. Желаем успехов в новых профессиональных начинаниях!» — говорится в сообщении команды.

В «Пари Нижний Новгород» также рассказали, что вместо поиска нового человека на его место обязанности генерального менеджера будут распределены между сотрудниками команды.

Галаев занял должность генерального менеджера летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нижегородцы одержали 12 побед при 28 поражениях в 40 играх и заняли девятое место в турнирной таблице, не попав в плей-офф.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Елевич объяснил, почему «Зенит» едва не упустил победу в четвёртом матче с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android