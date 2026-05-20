«Пари Нижний Новгород» покинул генеральный менеджер команды

Генеральный менеджер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Николай Галаев покинул коллектив, о чём сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

«Выражаем благодарность за профессионализм, самоотдачу и плодотворную работу. Желаем успехов в новых профессиональных начинаниях!» — говорится в сообщении команды.

В «Пари Нижний Новгород» также рассказали, что вместо поиска нового человека на его место обязанности генерального менеджера будут распределены между сотрудниками команды.

Галаев занял должность генерального менеджера летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нижегородцы одержали 12 побед при 28 поражениях в 40 играх и заняли девятое место в турнирной таблице, не попав в плей-офф.