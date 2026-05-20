Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Мун — о победе в 4-м матче с УНИКСом: есть всё для триумфа в Единой лиге

Защитник «Зенита» Мун — о победе в 4-м матче с УНИКСом: есть всё для триумфа в Единой лиге
Комментарии

Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ксавьер Мун высказался о победе коллектива в четвёртом матче 1/2 финала с УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«В Казани будет очень сложно завоевать решающую победу. Все матчи этой серии очень напряжённые. Они очень серьёзный соперник, хорошая команда. Нам надо быть собранными от начала и до конца матча, и, надеюсь, мы закроем серию в Казани.

Мы становимся лучше от игры к игре, и сегодня мы смогли преодолеть трудности. Это то, что нужно для успеха в плей-офф. Уверен, у нас есть всё для того, чтобы выиграть Единую лигу», — приводит слова Муна ТАСС.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Елевич объяснил, почему «Зенит» едва не упустил победу в четвёртом матче с УНИКСом
Владимир Гомельский назвал ключевой фактор поражения УНИКСа в 4-м матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android