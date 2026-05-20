Защитник «Зенита» Мун — о победе в 4-м матче с УНИКСом: есть всё для триумфа в Единой лиге

Разыгрывающий защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Ксавьер Мун высказался о победе коллектива в четвёртом матче 1/2 финала с УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

«В Казани будет очень сложно завоевать решающую победу. Все матчи этой серии очень напряжённые. Они очень серьёзный соперник, хорошая команда. Нам надо быть собранными от начала и до конца матча, и, надеюсь, мы закроем серию в Казани.

Мы становимся лучше от игры к игре, и сегодня мы смогли преодолеть трудности. Это то, что нужно для успеха в плей-офф. Уверен, у нас есть всё для того, чтобы выиграть Единую лигу», — приводит слова Муна ТАСС.