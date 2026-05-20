Баскетболист Голдин рассказал о нюансах двустороннего контракта с «Майами» в НБА

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», рассказал о своём контракте с клубом из Флориды.

— Первые тренировки начинаются 26 мая. Билеты пока не покупал. К первым-вторым тренировкам я должен успеть. Нужно использовать каждый шанс, чтобы закрепиться в НБА.

— У тебя двусторонний контракт с «Майами». Какие ещё есть нюансы?

— Нюансов очень много. Вроде я знаю всё об этом, но что-то может уплыть. Можно сыграть 50 игр в регулярном сезоне, быть заявленным только на 50. На игру-то 15 человек в заявке. У нас есть три человека на двустороннем контракте. Если все здоровы, то мы не играем. Если травмы, можем сыграть. Или если кого-то посадили (смеётся), — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.