Баскетболист «Майами» Голдин: один раз сказали, что я в заявке, за 43 минуты до игры

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», рассказал о выступлениях в Лиге развития (G-лиге) за «Су-Фолс Скайфорс».

— Фарм-клуб и «Майами» далеко друг от друга находятся?

— Рекордное расстояние. Нет ни одной команды, у которой такое же расстояние, как у нас. Южная Дакота находится ближе к Миннесоте, чем к Майами. Обычно на конях добираемся (улыбается). В три часа утра встаём, нас отвозят в аэропорт. Летим до Атланты, потому что нет прямых рейсов в Майами. Это очень тяжело, но капризничать в таких ситуациях нехорошо.

Маленький нюанс: один раз за 43 минуты до игры мне сказали, что я в заявке. Было 14 человек и три на двустороннем контракте — никто не понимал, кто сыграет, — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.