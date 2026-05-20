Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Тим Робинсон». Шакил О'Нил назвал двух легенд, на которых похож Вембаньяма с «Оклахомой»

54-летний американский легендарный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик Шакил О’Нил высказался о 22-летнем французском центровом Викторе Вембаньяме после первого матча финала Западной конференции между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ; счёт в серии 1-0).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
19 мая 2026, вторник. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
115 : 122
ОТ
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Карузо - 31, Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 8, Уоллес - 8, Маккейн - 7, Дорт - 5, Митчелл - 4, Хартенштайн - 2, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Уильямс, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 41, Харпер - 24, Касл - 17, Джонсон - 13, Васселл - 13, Шампани - 11, Брайант - 3, Маклафлин, Фокс, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Пламли, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Ингрэм

«Американское имя [Вемби] — Тим Робинсон. Он играл как смесь Тима Данкана и Дэвида Робинсона», — сказал Шакил в эфире ESPN.

Робинсон и Данкан — легенда НБА и команды «Сан-Антонио». Дэвид стал в составе техасского клуба двукратным чемпионом, а Тим — пятикратным.

