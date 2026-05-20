«Тим Робинсон». Шакил О'Нил назвал двух легенд, на которых похож Вембаньяма с «Оклахомой»

54-летний американский легендарный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик Шакил О’Нил высказался о 22-летнем французском центровом Викторе Вембаньяме после первого матча финала Западной конференции между «Сан-Антонио Спёрс» и «Оклахома-Сити Тандер» (122:115 2ОТ; счёт в серии 1-0).

«Американское имя [Вемби] — Тим Робинсон. Он играл как смесь Тима Данкана и Дэвида Робинсона», — сказал Шакил в эфире ESPN.

Робинсон и Данкан — легенда НБА и команды «Сан-Антонио». Дэвид стал в составе техасского клуба двукратным чемпионом, а Тим — пятикратным.