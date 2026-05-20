Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Баскетболист НБА Голдин рассказал, как в «Майами» следят за весом

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», высказался о подходе Флоридского коллектива к контролю веса у своих игроков.

«Майами» — единственная команда, где, наверное, за весом следят. Но мне с этим проще. Есть игроки, которым говорят, что им нужно набрать или скинуть. Проверяют вес, подкожный жир, просят находиться в оптимальной форме.

Нам говорят, что нужно находиться в семи процентах жира. Не знаю, что будет, если это будет не так. Но у меня с этим проблем нет», — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

