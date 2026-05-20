Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Голдин рассказал, как менял игрока «Майами» Адебайо, когда тот набрал 83 очка в НБА

Голдин рассказал, как менял игрока «Майами» Адебайо, когда тот набрал 83 очка в НБА
Комментарии

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», рассказал о рекордном матче Бэма Адебайо с «Вашингтон Уизардс» (150:129), где американец набрал 83 очка.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
150 : 129
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Майами Хит: Адебайо - 83, Фонтеккио - 18, Митчелл - 12, Ларссон - 10, Джонсон - 8, Жакез-мл. - 5, Смит - 5, Якуционис - 5, Гарднер - 4, Йович, Уэр, Килс, Хирроу, Пауэлл, Голдин
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Райли - 22, Харди - 17, Джонсон - 17, Каррингтон - 12, Кулибали - 10, Шампани - 8, Купер - 6, Гилл - 6, Вукчевич - 3, Уоткинс, Джордж

— Я волновался, когда менял Адебайо. Не знал, как долго он будет стоять на центре. Когда речь идёт о 83 очках, то никто не знает, кто сможет побить это рекорд. Когда Бэм забил 31 очко, все стали посматривать по сторонам и говорить, что может произойти. Рекорд франшизы «Майами» был 61 очко. Он набрал их за три четверти. После уже понимали, что может побить рекорд Коби Брайанта. Я не хотел обломать Адебайо кайф! Хоть мне и говорили, чтобы я шёл его менять. Но я хотел бы дать ему больше времени (улыбается)

— Если бы ты его не заменил, то он бы больше набрал?
— Его нужно было заменить. Он закрепился как рекордсмен. Посидеть и насладиться на скамейке, прочувствовать всё происходящее — это круто, — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Тот самый матч:
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Видео
Просто нет слов! Бэм Адебайо набрал 83 очка за матч! Это второй результат в истории НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android