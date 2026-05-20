Голдин рассказал, как менял игрока «Майами» Адебайо, когда тот набрал 83 очка в НБА

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», рассказал о рекордном матче Бэма Адебайо с «Вашингтон Уизардс» (150:129), где американец набрал 83 очка.

— Я волновался, когда менял Адебайо. Не знал, как долго он будет стоять на центре. Когда речь идёт о 83 очках, то никто не знает, кто сможет побить это рекорд. Когда Бэм забил 31 очко, все стали посматривать по сторонам и говорить, что может произойти. Рекорд франшизы «Майами» был 61 очко. Он набрал их за три четверти. После уже понимали, что может побить рекорд Коби Брайанта. Я не хотел обломать Адебайо кайф! Хоть мне и говорили, чтобы я шёл его менять. Но я хотел бы дать ему больше времени (улыбается)

— Если бы ты его не заменил, то он бы больше набрал?

— Его нужно было заменить. Он закрепился как рекордсмен. Посидеть и насладиться на скамейке, прочувствовать всё происходящее — это круто, — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.