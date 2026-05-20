Главная Баскетбол Новости

«Востребована тренерами и понята судьями». Гомельский — об агрессивной защите Жбанова

Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о российском защитнике Георгии Жбанове из команды «Зенит» после четвёртого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

«По-прежнему считаю, что Жбанов является сильнейшим игроком защитного плана в отечественном баскетболе. К нему в списке отличных защитников я бы добавил [Кирилла] Темирова и [Ивана] Ухова. И, отвечая на возможный вопрос, такая [агрессивная] манера игры в обороне имеет полное право на жизнь. Можно приводить кучу аналогий из НБА. С ростом технического мастерства баскетболистов такая манера игры в защите будет востребована тренерами и понята судьями», — написал Гомельский на своём портале.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
