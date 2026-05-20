«Востребована тренерами и понята судьями». Гомельский — об агрессивной защите Жбанова

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о российском защитнике Георгии Жбанове из команды «Зенит» после четвёртого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c УНИКСом (81:77; счёт в серии 3-1).

«По-прежнему считаю, что Жбанов является сильнейшим игроком защитного плана в отечественном баскетболе. К нему в списке отличных защитников я бы добавил [Кирилла] Темирова и [Ивана] Ухова. И, отвечая на возможный вопрос, такая [агрессивная] манера игры в обороне имеет полное право на жизнь. Можно приводить кучу аналогий из НБА. С ростом технического мастерства баскетболистов такая манера игры в защите будет востребована тренерами и понята судьями», — написал Гомельский на своём портале.