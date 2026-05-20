«Начал вязать». Баскетболист НБА Голдин ответил, как проводит время в перелётах

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», поделился своими увлечениями во время перелётов в США.

— Чем занимаешься в полётах?

— Начал вязать. Пришла идея. Раз полетели, два полетели — посмотрел фильм, второй. Понял, что нет столько фильмов, чтобы смотреть. Решил вязать. Довязал ли носки? Нет.

Летаю я рядом с [Каспаром] Якуционисом. Мы живём рядом в Майами. Он прикольный, — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Владислав стал игроком «Майами» в 2025 году. Россиянина не выбрали на драфте, а затем он подписал двусторонний контракт с флоридским клубом.