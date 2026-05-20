Эдвардс провёл диалог с руководством «Миннесоты» из-за интереса к Ирвингу — Робинсон

24-летний американский защитник и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс провёл приватную встречу с руководством клуба из-за желания играть с 34-летним чемпионом лиги Кайри Ирвингом. Об этом сообщил инсайдер Брэндон «Скуп Би» Робинсон.

«Эдвардс в частном порядке настаивает на том, чтобы здоровый Ирвинг присоединился к нему в «Тимбервулвз». «Хьюстон» внимательно за этим следит», — написал Робинсон в социальной сети Х.

Ирвинг был выбран под первым номером на драфте НБА 2011 года командой «Кливленд Кавальерс». В 2016-м в составе команды стал чемпионом лиги. С 2023-го выступает за «Даллас Маверикс», но сезон-2025/2026 пропустил из-за разрыва крестообразной связки.