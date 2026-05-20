Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский баскетболист НБА Голдин назвал город в США, который хуже Воронежа

Российский баскетболист НБА Голдин назвал город в США, который хуже Воронежа
Комментарии

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», высказался о Воронеже.

«Воронеж — хороший город! Места из G-лиги, которые хуже чем Воронеж? Мемфис. Не самое дружелюбное место», — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Владислав родился в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, но всё своё детство провёл в Воронеже, где занимался до 15 лет борьбой, а затем ушёл в баскетбол.

С 2020 года проживает в США, где играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за такие команды, как «Техас Тек», «Флорида Атлантик» и «Мичиган».

В 2025-м стал игроком команды НБА «Майами Хит».

Материалы по теме
Голдин рассказал, как менял игрока «Майами» Адебайо, когда тот набрал 83 очка в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android