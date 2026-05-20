Российский баскетболист НБА Голдин назвал город в США, который хуже Воронежа

25-летний российский центровой Владислав Голдин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», высказался о Воронеже.

«Воронеж — хороший город! Места из G-лиги, которые хуже чем Воронеж? Мемфис. Не самое дружелюбное место», — передаёт слова Голдина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Владислав родился в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике, но всё своё детство провёл в Воронеже, где занимался до 15 лет борьбой, а затем ушёл в баскетбол.

С 2020 года проживает в США, где играл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за такие команды, как «Техас Тек», «Флорида Атлантик» и «Мичиган».

В 2025-м стал игроком команды НБА «Майами Хит».