Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Инсайдер назвал клуб, в который может перейти Джейсон Кидд после ухода из «Далласа»

Журналист и инсайдер Брэндон «Скуп Би» Робинсон высказался о будущем бывшего главного тренера команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда после увольнения из коллектива.

«Джейсон Кидд не просто так расстался с «Маверикс» — источник в лиге сказал мне просто: «Он хотел уйти». Так что же дальше? Воссоединение Джей-Кидда и Янниса [Адетокунбо] в «Миннесоте»? Это не исключено», — написал Робинсон в социальной сети Х.

С 2014-го по 2018-й Кидд уже тренировал «Милуоки Бакс», за который и играл греческий форвард и чемпион лиги Яннис Адетокунбо. Джейсон проработал в «Далласе» с 2021 года. За это время команда один раз вышла в финал плей-офф.

«Даллас» внезапно расстался с Джейсоном Киддом. Что стало причиной?
