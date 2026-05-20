Шакил О'Нил: я не против увидеть Джейсона Кидда на посту тренера «Орландо»

54-летний американский легендарный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт и аналитик Шакил О’Нил заявил, что «Орландо Мэджик» должны рассмотреть Джейсона Кидда в качестве следующего главного тренера команды.

«Кого бы они ни выбрали, надеюсь, новый тренер сможет вывести их на следующий уровень. Но я не против увидеть Джейсона Кидда на этой работе в Орландо», — приводит слова О'Нила Basket News.

Напомним, сегодня Кидд был уволен из «Даллас Маверикс». При Кидде «Даллас» выходил в финал Западной конференции в 2022 году, а в 2024-м играл в финале НБА.