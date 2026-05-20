Аналитик ESPN Смит: Брансон должен быть арестован за то, что сделал с Харденом
Аналитик ESPN Стивен Эй Смит в шуточной манере отреагировал на игру разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона в первом матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (115:104) ОТ.
НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин
«Джейлен Брансон взбесился и буквально должен быть арестован за то нападение, которое он совершил на Джеймса Хардена. Он просто издевался над ним на каждом шагу, уничтожал его, постоянно проходил мимо, забил пять или шесть подряд бросков», — приводит слова Смита Basket News.
Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.
Напомним, следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая.
