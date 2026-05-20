Аналитик ESPN Смит: Брансон должен быть арестован за то, что сделал с Харденом

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит в шуточной манере отреагировал на игру разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона в первом матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (115:104) ОТ.

«Джейлен Брансон взбесился и буквально должен быть арестован за то нападение, которое он совершил на Джеймса Хардена. Он просто издевался над ним на каждом шагу, уничтожал его, постоянно проходил мимо, забил пять или шесть подряд бросков», — приводит слова Смита Basket News.

Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.

Напомним, следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая.