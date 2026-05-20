Защитник «Зенита» Джузэнг: в плей-офф паузы дают передышку, а в сезоне сбивают ритм

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы над УНИКСом в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги (81:77; 3-1) поделился мыслями о ходе игры и влиянии судейских пауз.

— Первая четверть прошла в равной борьбе, а затем у одной команды вышел плохой отрезок во второй десятиминутке, у другой — в третьей. С чем это связано?

— Трудно сказать. Наверное, вам лучше спросить у тренера. Но я думаю, каждая игра — это битва. Так что, возможно, сказались усталость, небольшое переутомление. Кто сможет сохранить концентрацию, кто сможет поддерживать энергию на высоком уровне. Наверное, это и есть главная причина.

— По ходу матча было несколько моментов, когда судьи просматривали эпизоды. Это сбивает вас и ломает ритм, или вы используете это время для отдыха?

— В регулярном чемпионате, наверное, мне бы это мешало. Но в плей-офф, где команды играют с такой самоотдачей, это даёт небольшую передышку, даёт немного расслабиться и отдохнуть. А вот в регулярном сезоне я бы признал, что иногда это может сбить ритм. Но что поделать, они делают свою работу и стараются принимать верные решения, — приводит слова Джузэнга официальный сайт «Зенита».