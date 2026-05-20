Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Джузэнг: в плей-офф паузы дают передышку, а в сезоне сбивают ритм

Защитник «Зенита» Джузэнг: в плей-офф паузы дают передышку, а в сезоне сбивают ритм
Комментарии

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы над УНИКСом в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги (81:77; 3-1) поделился мыслями о ходе игры и влиянии судейских пауз.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
19 мая 2026, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
81 : 77
УНИКС
Казань
Зенит: Джузэнг - 20, Мун - 15, Шаманич - 15, Фрейзер - 8, Мартюк - 6, Жбанов - 6, Узинский - 6, Роберсон - 5, Карасёв, Воронцевич, Емченко, Земский
УНИКС: Бингэм - 20, Рейнольдс - 14, Беленицкий - 8, Д. Кулагин - 8, Ли - 8, Пьерр - 7, Швед - 7, Лопатин - 3, Стюарт - 2, Захаров, Абдулбасиров, М. Кулагин

— Первая четверть прошла в равной борьбе, а затем у одной команды вышел плохой отрезок во второй десятиминутке, у другой — в третьей. С чем это связано?
— Трудно сказать. Наверное, вам лучше спросить у тренера. Но я думаю, каждая игра — это битва. Так что, возможно, сказались усталость, небольшое переутомление. Кто сможет сохранить концентрацию, кто сможет поддерживать энергию на высоком уровне. Наверное, это и есть главная причина.

— По ходу матча было несколько моментов, когда судьи просматривали эпизоды. Это сбивает вас и ломает ритм, или вы используете это время для отдыха?
— В регулярном чемпионате, наверное, мне бы это мешало. Но в плей-офф, где команды играют с такой самоотдачей, это даёт небольшую передышку, даёт немного расслабиться и отдохнуть. А вот в регулярном сезоне я бы признал, что иногда это может сбить ритм. Но что поделать, они делают свою работу и стараются принимать верные решения, — приводит слова Джузэнга официальный сайт «Зенита».

Сейчас читают:
Леброн Джеймс завершит карьеру? Мнение
Леброн Джеймс завершит карьеру? Мнение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android