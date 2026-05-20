«Концовка была безумной». Защитник «Зенита» Джузэнг — о четвёртом матче серии с УНИКСом

Защитник «Зенита» Джонни Джузэнг после победы над УНИКСом в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги (81:77; 3-1) рассказал о напряжённой концовке и обратился к петербургским болельщикам.

— Концовка была невероятно жаркой, казалось, что ей не будет конца. Как бы вы описали клатч?

— Ох, концовка? Она была безумной. Ксавьер забил важнейший бросок. Да, игра шла на качелях, но я рад, что мы вырвали победу, потому что было очень близко, снова же соперник высокого уровня, мы уже такое видели. Думаю, мы внесли коррективы, когда вводили мяч из-за боковой. В этот раз, мне кажется, мы действовали ещё более сплочённо и справились. Вырвали эту победу. Нужно было выиграть.

— Думаю, вы знаете, что «Зенит» организует специальную фан-зону для всех болельщиков, чтобы смотреть выездные матчи в нашей академии. То же самое мы проведём и во время пятой игры. Не могли бы вы пригласить болельщиков на эту встречу?

— Обращаюсь к каждому! Чувствуем вашу поддержку — действительно её ощущаем. Это важно. Она поднимает нас и даёт энергию. Ценим вашу поддержку. Хотим, чтобы так продолжалось и дальше. И в пятницу будет ещё одна встреча для просмотра матча. Так что благодарны за поддержку. Чувствуем вашу любовь. Чувствуем вас, — приводит слова Джузэнга официальный сайт «Зенита».