Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Хантер высказался об игре Ищенко

Центровой «Локо» Хантер высказался об игре Ищенко
Комментарии

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер в преддверии четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА рассказал о восстановлении команды, награде Всеволода Ищенко и ожиданиях от следующей игры.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Чему была посвящена тренировка во вторник?
— В основном восстановлению. Всего день между играми, так что надо было посвятить его приведению своих организмов в готовность. Сезон идёт уже долго, у всех накопилась усталость, какие-то повреждения, так что сейчас самое время заниматься именно этим.

— Как ты отреагировал на новость, что Всеволоду Ищенко дали награду лучшему молодому игроку сезона?
— Сева проводит сильный сезон. Он хороший паренёк, постоянно хочет учиться чему-то новому и делает это. Впереди у него большое будущее, по-настоящему горжусь им. Чтобы получить эту награду, Сева очень упорно поработал, — приводит слова Хантера официальный сайт краснодарского клуба.

Сейчас читают:
«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
«Локомотив-Кубань» — кузница талантов. Ищенко стал «Лучшим молодым» Единой лиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android