Центровой «Локо» Хантер высказался об игре Ищенко

Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Винс Хантер в преддверии четвёртого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА рассказал о восстановлении команды, награде Всеволода Ищенко и ожиданиях от следующей игры.

— Чему была посвящена тренировка во вторник?

— В основном восстановлению. Всего день между играми, так что надо было посвятить его приведению своих организмов в готовность. Сезон идёт уже долго, у всех накопилась усталость, какие-то повреждения, так что сейчас самое время заниматься именно этим.

— Как ты отреагировал на новость, что Всеволоду Ищенко дали награду лучшему молодому игроку сезона?

— Сева проводит сильный сезон. Он хороший паренёк, постоянно хочет учиться чему-то новому и делает это. Впереди у него большое будущее, по-настоящему горжусь им. Чтобы получить эту награду, Сева очень упорно поработал, — приводит слова Хантера официальный сайт краснодарского клуба.