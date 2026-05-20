Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Локо» Хантер — о серии с ЦСКА: с каждым матчем будет всё больше напряжения

Центровой «Локо» Хантер — о серии с ЦСКА: с каждым матчем будет всё больше напряжения
Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о тактике на четвёртый матч полуфинальной серии с ЦСКА, уровне жёсткости и роли домашней арены.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
20 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— На старте полуфинала «Локомотив-Кубань» показал, что может успешно справляться с ЦСКА. Как снова начать это делать?
— У нас есть подробные скаутские отчёты по их взаимодействиям и по каждому игроку – надо не забывать, что там написано. А ещё превзойти их в агрессии и жёсткости контакта. Как я говорил перед началом серии, надо перебегать соперника.

— Создаётся впечатление, что уровень жёсткости в серии растёт от матча к матчу. Согласен?
— Это же плей-офф. Теперь в каждой игре будет всё больше напряжения и контакта. Зрителям такое тоже нравится, не правда ли?

— Кстати, насколько сильно помогает домашняя арена?
— Каждый, кто приходит за нас болеть, добавляет нам вдохновения и энергии. В понедельник было достойное количество зрителей, нас не прекращали поддерживать, даже когда исход матча уже был ясен – это было очень приятно. Сегодня постараемся сыграть гораздо лучше и порадовать наших болельщиков победой, — приводит слова Хантера официальный сайт краснодарского клуба.

Сейчас читают:
Сенсация, овертайм и плохая игра от лидеров армейцев. «Локомотив-Кубань» удивил ЦСКА!
Сенсация, овертайм и плохая игра от лидеров армейцев. «Локомотив-Кубань» удивил ЦСКА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android