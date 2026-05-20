Центровой «Локо» Хантер — о серии с ЦСКА: с каждым матчем будет всё больше напряжения

Центровой «Локомотива-Кубань» Винс Хантер поделился мыслями о тактике на четвёртый матч полуфинальной серии с ЦСКА, уровне жёсткости и роли домашней арены.

— На старте полуфинала «Локомотив-Кубань» показал, что может успешно справляться с ЦСКА. Как снова начать это делать?

— У нас есть подробные скаутские отчёты по их взаимодействиям и по каждому игроку – надо не забывать, что там написано. А ещё превзойти их в агрессии и жёсткости контакта. Как я говорил перед началом серии, надо перебегать соперника.

— Создаётся впечатление, что уровень жёсткости в серии растёт от матча к матчу. Согласен?

— Это же плей-офф. Теперь в каждой игре будет всё больше напряжения и контакта. Зрителям такое тоже нравится, не правда ли?

— Кстати, насколько сильно помогает домашняя арена?

— Каждый, кто приходит за нас болеть, добавляет нам вдохновения и энергии. В понедельник было достойное количество зрителей, нас не прекращали поддерживать, даже когда исход матча уже был ясен – это было очень приятно. Сегодня постараемся сыграть гораздо лучше и порадовать наших болельщиков победой, — приводит слова Хантера официальный сайт краснодарского клуба.