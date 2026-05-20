Защитник «Зенита» Жбанов: УНИКС загнан в угол, борьба будет не на жизнь, а на смерть

Защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу сине-бело-голубых.

«Ожидаем, что УНИКС в любом случае будет готовить ответ. Соперник просто так не сдастся, будет биться, приложит все усилия, чтобы серия продлилась. Поэтому мы готовимся к большой игре. Можно сказать, что нас ждёт борьба не на жизнь, а на смерть. Как известно, самый опасный зверь — тот, который загнан в угол. Нам нельзя расслабляться, надо ехать в Казань ещё более сконцентрированными, играть с самоотдачей. Силы и эмоции остались, плей-офф — самое прекрасное время сезона. Наслаждаемся этим моментом и с удовольствием едем в Казань заканчивать эту серию», — сказал Жбанов в интервью «Советскому спорту».

Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 22 мая в Казани и начнётся в 19:30 мск.