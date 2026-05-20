Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Зенита» Жбанов: УНИКС загнан в угол, борьба будет не на жизнь, а на смерть

Защитник «Зенита» Жбанов: УНИКС загнан в угол, борьба будет не на жизнь, а на смерть
Комментарии

Защитник петербургского «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от пятого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом. На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
22 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ожидаем, что УНИКС в любом случае будет готовить ответ. Соперник просто так не сдастся, будет биться, приложит все усилия, чтобы серия продлилась. Поэтому мы готовимся к большой игре. Можно сказать, что нас ждёт борьба не на жизнь, а на смерть. Как известно, самый опасный зверь — тот, который загнан в угол. Нам нельзя расслабляться, надо ехать в Казань ещё более сконцентрированными, играть с самоотдачей. Силы и эмоции остались, плей-офф — самое прекрасное время сезона. Наслаждаемся этим моментом и с удовольствием едем в Казань заканчивать эту серию», — сказал Жбанов в интервью «Советскому спорту».

Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 22 мая в Казани и начнётся в 19:30 мск.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2026/2027
Сейчас читают:
«Зенит» хорош во всём. Есть ли шансы у УНИКСа вернуться в серию?
«Зенит» хорош во всём. Есть ли шансы у УНИКСа вернуться в серию?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android