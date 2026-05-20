Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Генменеджер «Далласа» прокомментировал увольнение Кидда с поста главного тренера клуба

Генменеджер «Далласа» прокомментировал увольнение Кидда с поста главного тренера клуба
Комментарии

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Масаи Уджири прокомментировал решение расстаться с главным тренером Джейсоном Киддом.

«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас правильный момент для нового направления нашей команды. У нас высокие ожидания от этой франшизы и ответственность за построение баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведём тщательный, дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь персонал баскетбольных операций, чтобы гарантировать, что конкурируем на уровне, которого ожидают и заслуживают болельщики «Маверикс», — приводит слова Уджири журналист Кристиан Кларк на своей странице в социальной сети Х.

Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.

Читайте далее:
«Даллас» внезапно расстался с Джейсоном Киддом. Что стало причиной?
«Даллас» внезапно расстался с Джейсоном Киддом. Что стало причиной?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android