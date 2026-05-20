Генменеджер «Далласа» прокомментировал увольнение Кидда с поста главного тренера клуба

Генеральный менеджер «Даллас Маверикс» Масаи Уджири прокомментировал решение расстаться с главным тренером Джейсоном Киддом.

«Оценивая будущее нашей баскетбольной программы, мы считаем, что сейчас правильный момент для нового направления нашей команды. У нас высокие ожидания от этой франшизы и ответственность за построение баскетбольной организации, способной постоянно бороться за чемпионство. Мы проведём тщательный, дисциплинированный поиск нашего следующего главного тренера и продолжим оценивать весь персонал баскетбольных операций, чтобы гарантировать, что конкурируем на уровне, которого ожидают и заслуживают болельщики «Маверикс», — приводит слова Уджири журналист Кристиан Кларк на своей странице в социальной сети Х.

Сезон-2025/2026 стал одним из худших для «Далласа» за последние годы. Команда завершила регулярный чемпионат с балансом 26 побед и 56 поражений, заняв лишь 12-е место в Западной конференции и оставшись за пределами плей-офф.