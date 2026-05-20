Аналитик НБА сравнил ставку на Хардена в плей-офф с избранием Трампа президентом

Спортивный комментатор и аналитик Макс Келлерман высказался о перспективах клуба, который рассчитывает на разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена в борьбе за титул НБА.

«Пригласить Джеймса Хардена для победы в чемпионате — это всё равно что избрать Дональда Трампа президентом, чтобы исправить свою страну», — приводит слова Келлермана Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, первый матч финала Восточной конференции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 завершился победой «Нью-Йорк Никс» над «Кливленд Кавальерс» в овертайме (115:104 ОТ).

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая.