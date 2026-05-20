Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА сравнил ставку на Хардена в плей-офф с избранием Трампа президентом

Аналитик НБА сравнил ставку на Хардена в плей-офф с избранием Трампа президентом
Комментарии

Спортивный комментатор и аналитик Макс Келлерман высказался о перспективах клуба, который рассчитывает на разыгрывающего «Кливленд Кавальерс» Джеймса Хардена в борьбе за титул НБА.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
20 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 104
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Брансон - 38, Бриджес - 18, Харт - 13, Ануноби - 13, Таунс - 13, Шамет - 9, Альварадо - 4, Робинсон - 4, Кларксон - 3, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Харден - 15, Мобли - 15, Меррилл - 12, Аллен - 10, Уэйд - 10, Страс - 8, Шрёдер - 3, Эллис - 2, Брайант, Портер, Миникс, Тайсон, Энаруна, Нэнс, Проктор, Сарр, Томлин

«Пригласить Джеймса Хардена для победы в чемпионате — это всё равно что избрать Дональда Трампа президентом, чтобы исправить свою страну», — приводит слова Келлермана Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, первый матч финала Восточной конференции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 завершился победой «Нью-Йорк Никс» над «Кливленд Кавальерс» в овертайме (115:104 ОТ).

Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 22 мая.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
«Нью-Йорк» выдал легендарный камбэк в плей-офф НБА. Как «Кливленд» это допустил? Разбор
Видео
«Нью-Йорк» выдал легендарный камбэк в плей-офф НБА. Как «Кливленд» это допустил? Разбор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android