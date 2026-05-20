Разыгрывающий «Нью-Йорка» Брансон достиг отметки в 2000 очков за карьеру в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон достиг отметки в 2000 очков за карьеру в плей-офф НБА, став вторым самым быстрым разыгрывающим в истории лиги, которому покорилась эта отметка.

Баскетболист установил достижение в первом матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (115:104 ОТ). Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

«Вчера вечером Джейлен Брансон стал вторым самым быстрым разыгрывающим, достигшим 2000 очков в плей-офф НБА за карьеру», — говорится в заявлении «Никс».

Всего в матче с «Кливлендом» Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.