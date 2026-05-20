Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Брансон достиг отметки в 2000 очков за карьеру в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон достиг отметки в 2000 очков за карьеру в плей-офф НБА, став вторым самым быстрым разыгрывающим в истории лиги, которому покорилась эта отметка.

Баскетболист установил достижение в первом матче финала Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» (115:104 ОТ). Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
09 мая 2026, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
94 : 108
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Убре - 22, Эмбиид - 18, Макси - 17, Джордж - 15, Эджкомб - 11, Граймс - 6, Уотфорд - 3, Барлоу - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Терри, Брум, Бона, Уокер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 33, Бриджес - 23, Шамет - 15, Харт - 12, Таунс - 8, Робинсон - 6, Кларксон - 4, Макбрайд - 3, Альварадо - 3, Сохан - 1, Дадье, Колек, Диавара, Хукпорти

«Вчера вечером Джейлен Брансон стал вторым самым быстрым разыгрывающим, достигшим 2000 очков в плей-офф НБА за карьеру», — говорится в заявлении «Никс».

Всего в матче с «Кливлендом» Брансон набрал 38 очков, сделал пять подборов, шесть передач и три перехвата за 46 минут на площадке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
