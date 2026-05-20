Владислав Емченко провёл 250-й матч в Единой лиге

Российский защитник «Зенита» Владислав Емченко достиг отметки в 250 матчей в Единой лиге ВТБ. Юбилейной для него стала четвёртая встреча полуфинальной серии плей-офф с УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Емченко является воспитанником краснодарского клуба «Локомотива-Кубань». С 2021 года он выступал за основную команду краснодарцев, а в июне 2025 года присоединился к петербургскому «Зениту».

В этом сезоне Емченко набирает в среднем 6,6 очка за игру.

Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 22 мая в Казани и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в серии до четырёх побед лидирует петербургский клуб (3-1).