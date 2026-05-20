Локомотив-Кубань — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Владислав Емченко провёл 250-й матч в Единой лиге

Российский защитник «Зенита» Владислав Емченко достиг отметки в 250 матчей в Единой лиге ВТБ. Юбилейной для него стала четвёртая встреча полуфинальной серии плей-офф с УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2026, понедельник. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
107 : 104
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 27, Рейнольдс - 23, Д. Кулагин - 18, Ли - 15, Бингэм - 14, Швед - 6, М. Кулагин - 2, Лопатин - 2, Беленицкий, Манфорд, Захаров, Абдулбасиров
Зенит: Шаманич - 28, Жбанов - 23, Фрейзер - 10, Мартюк - 9, Мун - 9, Воронцевич - 8, Джузэнг - 7, Роберсон - 5, Узинский - 5, Карасёв, Емченко, Земский

Емченко является воспитанником краснодарского клуба «Локомотива-Кубань». С 2021 года он выступал за основную команду краснодарцев, а в июне 2025 года присоединился к петербургскому «Зениту».

В этом сезоне Емченко набирает в среднем 6,6 очка за игру.

Следующий матч между «Зенитом» и УНИКСом пройдёт 22 мая в Казани и начнётся в 19:30 мск.

Напомним, в серии до четырёх побед лидирует петербургский клуб (3-1).

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
